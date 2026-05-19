Фонд «Росконгресс» объявил деловую программу ПМЭФ-2026

Главной темой XXIX Петербургского международного экономического форума станет «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Об этом сообщила пресс-служба «Росконгресса», объявившая деловую программу мероприятия.

Всего в нее вошли более 150 различных сессий, разделенных на серию тематических блоков. В их числе «Платформа глобального роста: формирование новой модели развития», «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста», «Социальная сфера в эпоху новых технологий», «Среда для жизни: новые технологии — новые качества» и «Технологии, определяющие будущее».

Также в деловую программу включили бизнес-завтраки и серию бизнес-диалогов с делегациями из стран Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и БРИКС.

Кроме того, на Петербургский международный экономический форум прибудут представители власти и бизнеса из Азербайджана, Армении, Германии, Молдавии США, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, стран Африки и Латинской Америки.

Официальной страной — гостем ПМЭФ-2026 станет Королевство Саудовская Аравия. Этот статус символически совпадает со 100-летним юбилеем установления дипломатических отношений с Россией.

Также в рамках программы пройдет серия тематических мероприятий: форум «Деловой двадцатки», Российский форум малого и среднего предпринимательства, Деловой форум ШОС, Деловой форум БРИКС, Международный молодежный экономический форум «День будущего», Форум креативных индустрий и форум «Лекарственная безопасность».

ПМЭФ в 2026 году пройдет с 3 по 6 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум».

В начале мая депутат Европейского парламента Фернан Картайзер объявил, что предложил коллегам отправиться на форум для встречи с российскими депутатами. Он подчеркнул, что речь в данном случае идет о неформальном общении.