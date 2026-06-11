Путин 12 июня вручит награды в Кремле, в том числе медали Героя Труда

Президент Владимир Путин 12 июня в Большом Кремлевском дворце вручит медали Героя Труда и Государственные премии. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Указ о присвоении очередных званий Героя Труда, как правило, президент подписывает 1 мая. В этом году награды удостоились доктор технических наук Леонид Бобе, актриса Марина Неелова, гендиректор АО «Мостострой-11» Николай Руссу, токарь ООО «Электронспецтехника» Анатолий Свиридов и доктор медицинских наук, нейрохирург Семен (Шлема) Спектор.

Государственные премии получили ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, бывшая уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и многие другие.

Ранее правительство России объявило имена лауреатов премии в области детской и подростковой литературы.