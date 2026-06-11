Ректору МГУ Садовничему присудили Государственную премию

Президент Владимир Путин присудил ректору МГУ имени Ломоносова Виктору Садовничему Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Садовничий бессменно возглавляет МГУ с 1992 года. Прежде он дважды удостаивался Государственных премий — в 1989 и 2001 годах. Кроме того, в 2025 году ему присвоили звание Героя Труда.

За достижения в области правозащитной деятельности премию получила бывшая омбудсмен Татьяна Москалькова. В области культуры и искусства их получили режиссер Андрей Кончаловский, главный продюсер специальных сериальных проектов телеканала «Россия-1» Мария Ушакова и продюсер киностудии «Москино» Екатерина Жукова. Кроме того, семь премий присудили в области науки и технологий.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о счастливом студенчестве в Институте стран Азии и Африки. При этом он признался, что не выбирал турецкий язык для изучения.