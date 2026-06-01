В России выбрали лауреатов премии в области детской и подростковой литературы

Правительство России наградило лауреатов премии в области детской и подростковой литературы за 2026 год. В список победителей вошли писатели, художники и создатели издательских проектов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В номинации «Лучший издательский проект для детей и подростков» победили Александра Агафонова, Дарья Хропачева и Дарья Кричевская. Жюри отметило книжную серию «Сказочные земли».

Надежда Бугославская получила премию за иллюстрации к книге Энн Хогарт «Новые приключения Маффина и его друзей». Ее работу признали лучшей иллюстрированной книгой для детей и подростков.

Галина Гриченко победила в номинации «Лучшее поэтическое произведение для подростков» со сборником «Петров и Пушкин (Из дневника не мудреца)». Григорий Кружков получил награду за сборник «Далеко не заплывай», который жюри выбрало лучшим поэтическим произведением для детей.

Елена Панюхина стала лауреатом в категории «Лучшее прозаическое произведение для подростков» с романом взросления «Формула горизонта». Юлия Симбирская победила в номинации «Лучшее прозаическое произведение для детей» со сказкой «Школа шпионов Хамелеона Незаметнова».

Отдельную награду за вклад в развитие детской литературы получил Александр Траугот.

Ранее президент России Владимир Путин вручил государственные награды деятелям культуры и искусства. Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени получили народная артистка РСФСР Надежда Бабкина и народный артист России Юрий Антонов.