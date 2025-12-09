Путин 10 декабря примет в Кремле президента Индонезии

Президент России Владимир Путин 10 декабря проведет переговоры в Москве с индонезийским коллегой Прабово Субианто. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Главы государств обсудят двустороннее сотрудничество и актуальные международные и региональные вопросы.

В феврале Субианто, принимая в Джакарте секретаря Совбеза Сергея Шойгу, назвал Путина своим лучшим другом и поинтересовался, как у него дела.

Ранее посол в Индонезии Сергей Толченов анонсировал увеличение количества прямых рейсов из Москвы на Бали. По его словам, каждую неделю на остров будут летать как минимум четыре самолета, что будет способствовать росту туристического потока в страну.