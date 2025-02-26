Президент Индонезии назвал Путина лучшим другом

Индонезийский лидер Прабово Субианто на встрече с секретарем Совета Безопасности РФ Сергеем Шойгу назвал российского коллегу Владимира Путина лучшим другом. О беседе сторон рассказали в пресс-офисе политика.

Накануне Субианто принял Шойгу в своем дворце в Джакарте. Туда же прибыл министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин. Лидер страны тепло принял секретаря СБ России и обрадовался его визиту.

«Спасибо, что пришли. Мы старые друзья, и я очень рад, что вы здесь <…> Как там мой лучший друг, президент Путин? Как его здоровье?» — процитировало слова Субианто РИА «Новости».

В январе спикер парламента Индонезии Пуан Махарани заявила, что хочет прилететь в Россию. Она отметила, что обмены и визиты между законодательными представительными собраниями двух стран проходят на регулярной основе.