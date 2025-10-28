«Аэрофлот» зимой увеличит число прямых рейсов на Бали

Авиаперевозчик «Аэрофлот» планирует увеличить до четырех количество ежедневных рейсов из Москвы на Бали зимой. Об этом ТАСС сообщил посол России в Индонезии Сергей Толченов.

«Рассчитываю, что зимой „Аэрофлот“ даже нарастит количество рейсов, их будет не три в неделю, как сейчас, а может быть четыре и даже больше», — сказал он.

По его словам, в холодное время года турпоток из России в Юго-Восточную Азию нарастает. При этом прямое авиасообщение относится к факторам, способствующим росту турпотока. Добираться до Индонезии транзитными пересадками долго и дорого.

