День Победы помогает россиянам не просто заглянуть в прошлое, а прикоснуться к неиссякаемому запасу прочности, оставленному дедами и прадедами. Об этом в телеграм-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что на кургане Саур-Могила каждый камень помнит цену, которую пришлось заплатить советским героям.

«Оглядываясь вокруг, твердо понимаешь: мы не имеем права отступить», — отметил Пушилин.

По его словам, спустя десятилетия, в 2014 году, на этом же месте боевики ВСУ развернули новый виток агрессии против Донбасса.

«Фашизм сменил форму, но не суть», — уточнил глава ДНР.

Пушилин добавил, что наградил «Золотой Звездой» Героя и орденом Республики военнослужащих, которые проявили себя в боях, как это делали ветераны. Он назвал происходящее живой связью поколений.

Ранее россиян поздравил с праздником 9 Мая министр обороны Андрей Белоусов. Он подчеркнул, что дату навсегда вписали в историю как символ героизма.