Белоусов поздравил военных и ветеранов с Днем Победы

День Победы, 9 мая 1945 года, навсегда останется в истории как символ героизма, стойкости, единства и величия советского народа, знаком торжества добра и справедливости. Об этом говорится в приказе министра обороны России Андрея Белоусова, опубликованным пресс-службой ведомства.

В своем документе министр подчеркнул, что подвиг бойцов, защищавших свободу и независимость Родины, останется бессмертным, а их самоотверженность и сила духа будут примером беззаветной любви к Отчизне.

«Сегодня наследники ратных традиций поколения победителей с честью выполняют свой воинский и гражданский долг в ходе специальной военной операции. Мужественно сражаются с неонацизмом, надежно стоят на защите национальных интересов и безопасности России», — говорится в приказе.

Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Победы, который стал всенародным праздником, пожелал крепкого здоровья, счастья и успехов в службе.

Участниками парада Победы на Красной площади в этом году впервые стали военнослужащие войск беспилотных систем. Они прошли в парадном строю по Красной площади вместе с другими подразделениями.