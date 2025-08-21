Релокантам предложили запретить работать на госслужбе

Многие депутаты уверены, что те, кто покинул страну, не должны занимать государственные должности или работать в госкомпаниях после возвращения в Россию. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в MAX .

«Человек, предавший свою страну, совершивший подлый поступок, не может быть государственным и муниципальным служащим, работать в госкомпаниях», — написал Володин.

Он отметил, что релоканты, покидая страну, предали ее и своих близких. Они совершили подлый поступок, уехав за границу и поддерживая киевский режим, тем самым отреклись от Родины — России. Оправдания этому нет, написал Володин.

Но время прошло, и они возвращаются. Люди надеются найти работу и ходят по кабинетам госкорпораций, крупных компаний, государственных и муниципальных учреждений.

«В связи с чем в последнее время приходит много обращений от вас с просьбой этого не допустить. Звучат конкретные примеры и мнения, что неправильно, если такое будет происходить. Выскажу позицию большинства моих коллег — считаем так же, как и вы», — рассказал председатель Госдумы.

Володин также подчеркнул, что частные компании должны ответственно подходить к выбору сотрудников. Он призвал задуматься о том, как потом смотреть в глаза тем, кто рискует жизнью, защищая Родину, а также их семьям и всем, кто остается верным стране.

Володин добавил, что представителям шоу-бизнеса, которые «сбежали» из страны, при возвращении тоже не нужно надеяться на встречу с «распростертыми объятиями».

Ранее Володин оценил эффективность мер против нелегальной миграции в России. С 2024 года Госдума приняла 21 закон в сфере миграционной политики.