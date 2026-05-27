Прокуратуры России и Китая подписали программу сотрудничества на 2027–2028 годы

Прокуратуры РФ и КНР договорились о совместной работе по ИИ и защите бизнеса

Генпрокурор России Александр Гуцан и глава Верховной народной прокуратуры КНР Ин Юн подписали программу сотрудничества ведомств на 2027–2028 годы. Церемония прошла в Доме народных собраний в Пекине.

Новая программа предусматривает проведение совместных мероприятий, обмен опытом и повышение квалификации сотрудников надзорных ведомств двух стран.

«Восьмая программа позволит продолжить укрепление партнерских связей», — заявил Александр Гуцан во время встречи с китайским коллегой.

Согласно документу, в 2027 году в России пройдет семинар по защите прав предпринимателей. Кроме того, 15 российских прокуроров отправятся в Китай для прохождения программы повышения квалификации. В 2028 году аналогичное обучение в России пройдут 15 представителей прокуратуры КНР.

Также стороны договорились провести конференцию приграничных прокуратур России и Китая по вопросам законности и защиты прав человека. Отдельное внимание уделят внедрению искусственного интеллекта в работу надзорных органов.