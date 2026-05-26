Генпрокурор России Гуцан прибыл с рабочим визитом в Пекин

Генеральный прокурор России Александр Гуцан прибыл в Пекин с рабочим визитом по приглашению китайской стороны. У трапа самолета его встретили чрезвычайный и полномочный посол России в КНР Игорь Моргулов, а также руководство Верховной народной прокуратуры КНР.

Гуцан проведет переговоры с генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Китая Ин Юном. Стороны обсудят вопросы двустороннего взаимодействия и сотрудничества.

Российская делегация планирует встречи с руководством китайских ведомств. По итогам переговоров ожидается подписание документов, направленных на развитие партнерства между надзорными и правоохранительными структурами двух стран.

В Генпрокуратуре отметили, что взаимодействие Москвы и Пекина в правовой сфере носит системный характер и строится на многолетнем сотрудничестве.

В апреле в Астанев прошла встреча генеральных прокуроров России и Казахстана.