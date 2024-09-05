Производство гражданских беспилотников запустят на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке запустят производство гражданских беспилотников в рамках повышения технологического потенциала. Такое заявление сделал президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Мы будем поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых, креативных отраслей, инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта. В том числе организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях», — сказал он.

Научный и образовательный потенциал ДФО продолжат наращивать, чтобы на полную мощность задействовать технологический прогресс. Путин назвал опыт Дальнего Востока основой для масштабирования планов.

Еще один научно-технологический центр создадут на базе Дальневосточного федерального университета. Его профилем станут исследования в области морской инженерии, биотехнологий и биомедицины.

Ранее Путин заявил, что Россия определила развитие Дальнего Востока в качестве национального приоритета на весь XXI век. Регион открывает новые возможности для взаимовыгодного партнерства с другими странами. Но в первую очередь экономику будущего будут строить вокруг человека. Сейчас одной из важных задач остается создание энергетического суверенитета для надежного снабжения страны доступным топливом и сырьем.