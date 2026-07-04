Производителей дистиллятов виски ограничат минимальным уставным капиталом

Организации, которые занимаются производством, хранением и поставками такой продукции, обяжут иметь уставной капитал и чистые активы не менее 100 миллионов рублей. Они будут уведомлять Росалкогольтабакконтроль о составе руководства, бенефициарах и контролирующих лицах и об отсутствии среди них лиц с неудовлетворительной репутацией.

Производители дистиллятов должны также иметь в собственности, долгосрочном управлении или аренде производственные и складские помещения, соответствующие нормам регулятора.

Закон вступит в силу 1 сентября 2026 года, для различных его положений есть переходный период.

Ранее правительство России перенесло сроки уплаты акцизов на алкоголь до 28 декабря 2026 года.