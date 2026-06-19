Кабмин продлил сроки уплаты акцизов на алкоголь до конца декабря

Правительство продлило срок уплаты акцизов на алкоголь до 28 декабря 2026 года

Правительство России перенесло сроки уплаты акцизов на алкоголь до 28 декабря 2026 года. Постановление разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Продлить по 28 декабря 2026 года наступающие в период с 1 июля по 31 августа 2026 года и установленные пунктом 3 статьи 204 Налогового кодекса Российской Федерации сроки уплаты акциза по алкогольной продукции», — говорится в документе.

Речь идет о продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%. За исключением пива, вин, крепленых вин, виноматериалов, фруктовых вин, произведенных за пределами территории РФ, российского шампанского и других алкогольных напитков.

В мае в России на 6,28% в годовом выражении снизились продажи алкогольной продукции. Большей частью это коснулось сегмента крепкого алкоголя, включая воду и коньяк.