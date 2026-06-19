Кабмин продлил сроки уплаты акцизов на алкоголь до конца декабря

Правительство продлило срок уплаты акцизов на алкоголь до 28 декабря 2026 года

Фото: РИА «Новости»

Правительство России перенесло сроки уплаты акцизов на алкоголь до 28 декабря 2026 года. Постановление разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

«Продлить по 28 декабря 2026 года наступающие в период с 1 июля по 31 августа 2026 года и установленные пунктом 3 статьи 204 Налогового кодекса Российской Федерации сроки уплаты акциза по алкогольной продукции», — говорится в документе.

Речь идет о продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%. За исключением пива, вин, крепленых вин, виноматериалов, фруктовых вин, произведенных за пределами территории РФ, российского шампанского и других алкогольных напитков.

В мае в России на 6,28% в годовом выражении снизились продажи алкогольной продукции. Большей частью это коснулось сегмента крепкого алкоголя, включая воду и коньяк.

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