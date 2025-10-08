Программы льготного автокредитования сократят с 2026 года

Алиханов объявил о сокращении программ льготного автокредитования в 2026 году

Нынешний проект федерального бюджета предусматривает сокращение программ льготного автокредитования. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов, его слова привело РИА «Новости» .

По его словам, в 2025 году объем их финансирования был завышен по сравнению с 2024-м.

На следующий год, исходя из возможностей бюджета, предусмотрели пока 17 миллиардов рублей на льготный лизинг и 20 — на льготное автокредитование.

«Ко второму чтению мы уже будем готовы представить поправки, подразумевающие увеличение бюджетного финансирования на эти инструменты», — добавил министр.

При этом с мая Минпромторг упростил программу кредитования «Семейный автомобиль», разрешив участвовать в ней родителям двоих детей.