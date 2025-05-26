Льготные автокредиты стали доступны для семей с двумя детьми

Министерство промышленности и торговли России упростило условия программы льготного автокредитования «Семейный автомобиль». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С 26 мая право на участие в прогшрамме получили семьи с двумя детьми.

В Минпромторге уточнили, что скидка на электромобиль составит 35%, но не более 925 тысяч рублей. Для машин с ДВС предусмотрена скидка 20%, а для жителей Дальнего Востока — 25%.

Кроме того, участники СВО, получившие ранения, могут претендовать на скидку 40% при покупке машины с ручным управлением.

Ранее автоэксперт прокомментировал совместную инициативу АвтоВАЗа и Минпромторга о внедрении механизма прямых субсидий на скидки при покупке автомобилей. Эксперт указал на агрессивное ценообразование со стороны китайских производителей, которые активно демпингуют на российском рынке.