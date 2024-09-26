Проект о запрете чайлдфри рассмотрят в октябре

Депутаты Госдумы рассмотрят закон о запрете пропаганды идеологии чайлдфри в России на заседании в октябре. Об этом РИА «Новости» сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«В октябре планируется рассмотреть законопроект о запрете пропаганды идеологии чайлдфри», — сказал он.

В среду в Госдуму внесли документ о запрете чайлдфри в России. За пропаганду идеологии предусмотрели штрафы до пяти миллионов рублей.

Авторами инициативы выступили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, Володин, сенаторы и депутаты .

Из законопроекта следует, что штраф для юридических лиц составит от 800 тысяч до миллиона рублей, для должностных — от 100 до 200 тысяч рублей, а для физических лиц — от 50 до 100 тысяч рублей.

Ранее адвокат Владислав Губко заявил, что закон о запрете чайлдфри создает риски для блогеров и рекламы.