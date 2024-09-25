За пропаганду чайлдфри предложили штрафовать на сумму до пяти миллионов рублей

В ГД внесли проект о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри

Законопроект о штрафах в размере до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри внесли в Госдуму. Об этом следует из парламентской базы данных .

«Одной из угроз традиционным ценностям является распространение в российском обществе идеологии бездетности, что ведет к деградации общественных институтов, вымыванию традиционных ценностных ориентиров, формирует обстоятельства для депопуляции населения», — указали депутаты в пояснительной записке.

Всего проект подписали 166 парламентариев.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что пропаганду бездетности запретят в интернете, СМИ, рекламе и фильмах.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков добавил, что у Кремля нет четкой позиции по запрету идеологии чайлдфри на законодательном уровне, но в России нужно делать все, что способствует повышению рождаемости.