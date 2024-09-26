Риски для блогеров и рекламщиков увидели в законе о чайлдфри

Внесенный на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете пропаганды движения чайлдфри создает определенные риски как для блогеров, так и для рекламного рынка средств контрацепции. Об этом РБК сообщил адвокат Владислав Губко.

По его словам, теоретически претензии могут появиться к постам, где, в частности, в положительном ключе говорится о жизни без детей.

Юрист отметил, что инициатива сама по себе похожа на уже принятый закон о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей (ЛГБТ*). Например, в сериалах и кино для отображения сюжетов о семьях останется мало вариантов, их нужно выставлять обязательно как счастливые, а бездетные будут обязаны «утопать в горе».

Ранее стало известно, что депутаты рассмотрят проект о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду чайлдфри.

*ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.