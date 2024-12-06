Прилетевшего в Минск Путина встретили хлебом и солью
Путина в Минске встретили почетным караулом и традиционным караваем
Почетный караул выставили на взлетной полосе аэропорта Минска, где приземлился самолет президента России Владимира Путина. Кадры из воздушной гавани опубликовала п ресс-служба Кремля.
Вышедшему из самолета российскому лидеру поднесли традиционный каравай с солью. Путин, соблюдая традиции, отломил кусочек и съел, после чего поприветствовал членов встречающей его делегации.
В Минске Путин вместе с президентом Александром Лукашенко проведет заседание Высшего госсовета Союзного государства». Мероприятие пройдет во Дворце независимости.
Предстоящее заседание посвятили 25-летию Договора о создании Союзного государства. Оно пройдет после подписания соглашения России и Белорусии о гарантиях безопасности.
Как пояснил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, новый договор предусматривает равную безопасность для всех, за что выступают входящие в Союзное государство Россия и Белоруссия.