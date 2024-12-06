Гарантии безопасности России и Белоруссии объяснили в Кремле

Песков: Россия и Белоруссии выступают за равную безопасность для всех

Россия и Белоруссия выступают за равную безопасность для всех. В этом их отличие от Украины, которая хочет обеспечить свою безопасность за счет других, заявил на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть понятие неделимости безопасности. Нельзя в ущерб безопасности одной страны обеспечивать безопасность другой. А Украина как раз этого и требует. Со своей стороны Россия и Белоруссия требуют равной безопасности для всех», — сказал он.

Днем ранее президент России Владимир Путин поручил ответственным лицам подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией. МИД России также получил право вносить в проект изменения, не имеющие принципиального характера изменения.

Политолог Петр Колчин рассказал 360.ru, каких вопросов коснутся Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства 6 декабря в Минске.