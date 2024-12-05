Путин поручил подписать договор о гарантиях безопасности с Белоруссией

Президент России Владимир Путин поручил подписать договор с Белоруссией о гарантиях безопасности. Документ с распоряжением главы государства опубликовали на сайте правовых актов .

«Принять согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами предложение МИД России о подписании Договора между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства», — указали в распоряжении Путина.

Российский лидер также наделил министерство правом вносить на этапе переговоров в проект не имеющие принципиального характера изменения.

Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков ранее подчеркивал, что Россия и Белоруссия укрепили взаимодействие и двустороннее сотрудничество в рамках Союзного государства. Он отмечал впечатляющие цифры в товарообороте и эффективное сотрудничество двух правительств.