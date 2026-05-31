Прибалтика отказалась от переговоров по иску России о правах русскоязычных

Прибалтийские страны отказались от переговоров с Россией по иску об ущемлении прав русскоязычных в Международном суде ООН. Об этом РИА «Новости» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила «неконструктивную реакцию прибалтийских стран на справедливые претензии российской стороны» и отказ от переговоров с Россией.

Россия обратилась в Международный суд ООН из-за отказа Латвии, Эстонии, и Литвы прекратить политику ущемления прав русскоязычного населения. В Прибалтике власти запрещают использовать русский язык и преследуют несогласных.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев резко высказался о русофобской риторике лидеров стран «трибалтийских вымиратов». Он заявил, что у них «мозг очень мал», поэтому «моськи любят громко лаять на больших» для повышения авторитета.