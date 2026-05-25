МИД анонсировал иск в Международный суд ООН за ущемление русских в Прибалтике

Власти Латвии, Литвы и Эстонии продолжили политику ущемления прав русских. Россия обратится за справедливостью в Международный суд ООН, сообщил «Известиям» представитель МИД.

Российская сторона предупреждала Прибалтику об ответственности за ущемление прав русскоязычного населения, но в последние годы проблема усугубилась. Власти переписывают историю, запрещают русский язык и преследуют правозащитников. Так как попытки урегулировать разногласия провалились, Россия примет меры.

«В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН — Международный суд», — сказали в министерстве.

Ранее латвийский политик Алексей Росликов лишился поста главы фракции Рижского городского законодательного собрания. Будучи депутатом сейма, он заступился за русский язык.