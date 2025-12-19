Путин заявил о большом потенциале героев СВО для работы на гражданской службе

Участники специальной военной операции и после возвращения из зоны боевых действий способны внести вклад в развитие страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на «Итогах года».

В качестве примера глава государства привел Героя России Нарана Очир-Горяева, который находился в зале.

«Я его сначала даже не узнал, потому что зал большой. Когда он пришел на Совбез в Кремле, так докладывал, что все сидели, глаза выпучив. Поэтому потенциал очень большой», — заявил Путин.

Президент добавил, что сейчас в зоне специальной военной операции находятся сотни тысяч ребят, часть из которых в будущем планирует сделать карьеру на гражданской службе.

«Государство должно предоставить такие возможности», — добавил Путин.

Он подчеркнул, что очень рад за тех, кто прошел первый поток программы «Время героев», а также за тех, кто сейчас проходит обучение на втором потоке. По словам Путина, они демонстрируют большие успехи.

В первый поток программы «Время героев» попали 83 участника, в том числе 21 Герой России. Всего на слушателей первого потока программы приходится 281 государственная награда.

За год обучения они прошли два образовательных модуля, посвященных государственной политике и системе государственного управления, а также экономике, государственным финансам, инвестициям и коммуникациям.