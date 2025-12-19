Более 400 тысяч добровольцев подписали контракт с Минобороны

В российской армии служат более 400 тысяч добровольцев. Об этом заявил президент Владимир Путин во время «Итогов года».

«Количество людей, которые хотят служить в новом роде войск — беспилотной авиации — таково, что Министерство обороны вынуждено объявлять конкурс», — добавил глава государства.

При этом, по словам Путина, среди них много студентов, которые уходят в академический отпуск, чтобы подписать контракт и пойти на фронт.

Ранее в российских регионах начали набирать добровольцев для защиты особо важных объектов от беспилотников и диверсий. На время службы они получат статус военнослужащего со всеми причитающимися льготами, социальными гарантиями и выплатами.