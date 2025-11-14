Председатель Верховного суда России уволил главу Судебного департамента
Краснов уволил гендиректора Судебного департамента при ВС Владислава Иванова
В Судебном департаменте при Верховном суде России произошли перестановки. Председатель высшего судебного органа страны Игорь Краснов уволил его главу Владислава Иванова, сообщил источник ТАСС.
«Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В.А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова», — сказал он.
Департамент занимается обеспечением работы всей судебной системы России, от финансирования до утверждения технического описания мантии судей. До мая 2024 года им руководил Александр Гусев, а Иванов возглавлял Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.
Краснов покинул пост генпрокурора в сентябре и возглавил Верховный суд России, будучи единственным претендентом. Его место занял Александр Гуцан, бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе.