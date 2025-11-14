Председатель Верховного суда России уволил главу Судебного департамента

В Судебном департаменте при Верховном суде России произошли перестановки. Председатель высшего судебного органа страны Игорь Краснов уволил его главу Владислава Иванова, сообщил источник ТАСС .

«Генеральный директор Судебного департамента при Верховном суде Российской Федерации Иванов В.А. уволен по решению председателя Верховного суда РФ Игоря Краснова», — сказал он.

Департамент занимается обеспечением работы всей судебной системы России, от финансирования до утверждения технического описания мантии судей. До мая 2024 года им руководил Александр Гусев, а Иванов возглавлял Федеральный арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Краснов покинул пост генпрокурора в сентябре и возглавил Верховный суд России, будучи единственным претендентом. Его место занял Александр Гуцан, бывший полпред президента в Северо-Западном федеральном округе.