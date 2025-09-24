СФ назначил Краснова главой Верховного суда России

Совет Федерации единогласным решением назначил Игоря Краснова председателем Верховного суда. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Сразу после этого президент Владимир Путин подписал указ о снятии Краснова с должности генпрокурора.

Новым главой надзорного ведомства может стать полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, который с 2007 по 2018 год был заместителем тогдашнего генпрокурора Юрия Чайки. Совфед провел консультации по его кандидатуре и направил главе государства постановление.

Краснов родился в 1975 году в Архангельске. Окончил Поморский государственный университет по специальности «юриспруденция», с 1997 года работал в прокуратуре. В 2007 году перешел в Следственный комитет (до 2011 года — Следственный комитет при прокуратуре) и дослужился от старшего следователя по особо важным делам до заместителя председателя ведомства. Должность генпрокурора занимал с 2020 года.

Пост председателя Верховного суда был вакантным с 22 июля, когда умерла Ирина Подносова.