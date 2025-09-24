Противник коллекторов и не паркетный генерал: чем известен генпрокурор Александр Гуцан

Генпрокуратура получила сегодня нового руководителя. На место Игоря Краснова, назначенного председателем Верховного суда, пришел Александр Гуцан, последние семь лет занимавший пост полпреда президента в СЗФО. В надзорном ведомстве он служил более 30 лет, получив «огромный земной опыт». На это сегодня обратили особое внимание в Совете Федерации, назвав Гуцана не паркетным генералом.

Назначение в Генпрокуратуру Указ президента Владимира Путина о назначении Александра Гуцана на пост генпрокурора России опубликовали в среду на официальном интернет-портале правовой информации. В документе также говорилось, что от занимаемой ранее должности Гуцан освобожден. С 2018 года он занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе, придя на смену Александру Беглову — ныне губернатору Петербурга. А С 2007-го по 2018-й служил заместителем генпрокурора при Юрии Чайке.

«Как вы понимаете, мы рассматриваем кандидатуру не паркетного генерала, а человека, который снизу прошел системы прокуратуры, и понятно, что это рабочий, земной огромный опыт», — говорила о нем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Краткая биография Александра Гуцана Новый генпрокурор России родился 6 июля 1960 года в поселке Сиверская, расположенном в Гатчинском районе Ленинградской области. Профессиональную карьеру начал слесарем на местном электротехническом заводе, затем прошел службу в армии.

В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. В одной группе с ним был зампред Совбеза Дмитрий Медведев. С ними учились также министр юстиции Константин Чуйченко и заместитель генерального прокурора Николай Винниченко.

После вуза Гуцан пошел на работу в прокуратуру Ленинграда. В 1992 году его назначили прокурором отдела, который контролировал работу ФСБ, а в 1995-м он стал руководителем этого отдела. В 2000 году перешел на позицию помощника по особым поручениям заместителя генерального прокурора в Северо-Западном федеральном округе.

Об опыте нового генпрокурора в оперативно-разыскной деятельности известно меньше, но именно он сумел добиться вовлечения органов госбезопасности Петербурга в борьбу со взяточничеством. В период его работы правоохранители начали разрабатывать крупные преступные сообщества. Более того, Гуцан лично курировал разработку лидера Тамбовской ОПГ и «ночного губернатора» Северной столицы Владимира Барсукова (Кумарина). По некоторым оценкам, без Гуцана арест этого криминального авторитета был бы невозможен.

Через пять лет Гуцан переехал в Москву и получил назначение на пост заместителя главного судебного пристава Николая Винниченко. Во время службы в ФССП прославился как последовательный противник коллекторских агентств. Позиция его такова, что взысканием долгов должны заниматься только госорганы В качестве гособвинителя участвовал в длительном судебном разбирательстве по делу отставного капитана I ранга Александра Никитина, которого подозревали в государственной измене. Суд в итоге вынес оправдательный приговор. В 2016-м по представлению Гуцана было прекращено уголовное дело в отношении владельца аэропорта Домодедово Дмитрия Каменщика и других топ-менеджеров. Причем в представлении на имя председателя СК Александра Бастрыкина он потребовал исключить нарушения законности в следствии — как по делу Домодедова, так и по другим делам.

Что говорят о Гуцане в прокуратуре В общей сложности в прокуратуре Гуцан прослужил 30 лет. И очередное его возвращение сотрудники восприняли с удовлетворением. По словам работавших с ним юристов, он всегда был внимателен к коллегам и заступался за них в самых сложных случаях. «Сам разбирался в проблемах и при отсутствии вины бескомпромиссно защищал своих подчиненных, не боясь высказывать свое мнение даже вышестоящим начальникам», — поделилась с журналистами одна из его бывших подчиненных. Ветераны называют его представителем старой школы, способной достать любого, но строго по закону. Любые отклонения от законодательства, по их словам, Гуцан воспринимает негативно. В своих действиях предпочитает быть осторожным, не спешить, но и не отступать от выбранной линии.

Имеет звание действительного государственного советника Российской Федерации I класса и почетное звание заслуженного юриста. В числе наград — ордена Почета и Дружбы. Гуцан женат на своей однокурснице Наталье. С 2000 года она была судьей Уставного суда Санкт-Петербурга, а с 2007-го и до ликвидации этого органа судебной власти в 2021 году занимала пост его председателя.