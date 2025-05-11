«Предложение сделано». Ушаков — об идее Путина о переговорах с Украиной
Ушаков заявил, что Россия предложила Украине начать переговоры без условий
Россия предложила Украине провести переговоры, причем безо всяких условий. Об этом помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил журналисту «России 1» Павлу Зарубину.
По его словам, все будет зависеть только от желания Киева.
«Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», — подчеркнул Ушаков.
Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине провести 15 мая переговоры в Стамбуле. Глава государства отметил, что стороны, возможно, смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Путин подчеркнул, что необходимо реальное перемирие, которое стало бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру.
До этого в США сообщали, что президент США Дональд Трамп по его признанию плохо спит по ночам из-за переговоров с Россией и Украиной, сообщило радио Sputnik.