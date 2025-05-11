По его словам, все будет зависеть только от желания Киева.

«Сейчас сделано предложение о переговорах без условий. Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», — подчеркнул Ушаков.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Украине провести 15 мая переговоры в Стамбуле. Глава государства отметил, что стороны, возможно, смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Путин подчеркнул, что необходимо реальное перемирие, которое стало бы первым шагом к долгосрочному устойчивому миру.

До этого в США сообщали, что президент США Дональд Трамп по его признанию плохо спит по ночам из-за переговоров с Россией и Украиной, сообщило радио Sputnik.