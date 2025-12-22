Правительство не продлило мораторий на штрафы для застройщиков

Правительство решило не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за несвоевременную сдачу объектов долевого строительства. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

«Президент поручил не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи объектов долевого строительства. Такое решение мы уже приняли», — процитировало Мишустина РИА «Новости».

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин попросил не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года. Глава государства отметил, что этот мораторий действует уже длительное время.

До этого Минстрой России предложил продлить мораторий на взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за некачественное строительство или срыв сроков сдачи объектов еще на год.

Мораторий на штрафы для застройщиков за нарушение сроков передачи ключей дольщикам ввели в 2020 году. Весной 2022-го его возобновили и продлили до июня 2023-го.