Минстрой предложил на год продлить запрет на взыскание неустоек с застройщиков

Минстрой России предложил продлить мораторий на взыскание покупателями жилья с застройщиков неустойки за некачественное строительство или срыв сроков сдачи объектов еще на год. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Согласно повестке заседания комиссии кабмина по законотворчеству, ведомство предложило закрепить антикризисную меру в поправках в Градостроительном кодексе.

Мораторий на штрафы для застройщиков за срыв сроков передачи ключей дольщикам первоначально приняли в 2020 году, а затем возобновили весной 2022-го и продлили до июня 2023-го.

С марта 2024 года меру вновь ввели до декабря 2024 года, а затем продлили до конца 2025-го. В Минстрое отметили, что ведут работу по развитию отрасли и улучшению качества жизни граждан.

Ранее риелтор Константин Апрелев предложил сменить схему финансирования долевого строительства для повышения доступности жилья.