Путин попросил не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков

Президент Владимир Путин обратился к правительству с просьбой не продлевать мораторий на взыскание неустойки с застройщиков после 2025 года. Он сделал это во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Он объяснил, что решение о моратории принималось в период пандемии коронавируса для поддержки строительной отрасли. Оно действовало до конца этого года.

«Полагаю, достаточно, я попрошу правительство этих мораториев не продлевать», — подчеркнул российский лидер.

Ранее он ответил на вопрос о ситуации с водоснабжением в Донбассе. Глава государства подтвердил, что проблема стоит остро — потери в трубопроводных системах составляют около 50%.

Он объяснил, что основная система водоснабжения располагается за Славянском, который до сих пор контролируют боевики ВСУ. Урегулировать ситуацию удастся, когда российские войска освободят эту территорию. Путин добавил, что до недавнего времени потери воды в трубопроводах составляли 68%, но сейчас они уменьшились.