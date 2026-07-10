«Потихоньку выношу вещи». Вучич назвал примерную дату своей отставки

Вучич сообщил, что подаст в отставку после назначения даты парламентских выборов

Глава Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку через несколько дней после назначения даты парламентских выборов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Pink.

«Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», — отметил Вучич.

Ранее президент Сербии уже говорил, что намерен досрочно уйти со своего поста. Его предложение поддержало руководство правящей Сербской прогрессивной партии.

Председатель наблюдательного совета газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер республики Александр Вулин сообщил, что Вучич не будет баллотироваться на новый срок, но останется частью политической жизни страны.