Вучич анонсировал свою скорую отставку и предстоящие выборы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что через несколько недель намерен подать в отставку, чтобы иметь возможность на следующих выборах получить доверие народа. Об этом он сообщил на массовой акции поддержки правящей партии в Белграде, его слова передало РИА «Новости» .

«Я сказал председателю и руководству СПП, что на следующих выборах помогу получить доверие народа и что все, о чем говорил, можем осуществить в следующие четыре года», — сказал Вучич собравшимся.

Президент добавил, что его предложение поддержало руководство Сербской прогрессивной партии.

Срок полномочий президента Вучича истекает весной 2027 года. В случае досрочной отставки президентские выборы должны состояться через 90 дней.

Ранее председатель наблюдательного совета газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер республики Александр Вулин заявил, что Вучич не будет баллотироваться на новый срок, но останется в политической жизни страны.