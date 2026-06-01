Вучич не пойдет на новый президентский срок

Вулин: Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок

Фото: РИА «Новости»

Президент Сербии Александр Вучич не станет баллотироваться на новый срок, но останется частью политической жизни страны. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер республики Александр Вулин.

«Нет. Но я уверен, что президент Вучич останется частью политической жизни Сербии, продолжит заниматься политикой», — ответил он на соответствующий вопрос.

Вулин объяснил, что по Конституции Сербии президентом можно оставаться только два срока, а Вучич — именно конституционный лидер.

«Он по-прежнему будет важным игроком, его роль далеко не закончена. Однако президентом Сербии уже не будет», — заключил бывший вице-премьер.

Вучич возглавляет Сербию с 2017 года. Его нынешний срок работы завершается 31 мая 2027-го. Сам политик допускал, что может уйти в отставку. 

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте