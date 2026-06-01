Вучич не пойдет на новый президентский срок

Вулин: Вучич не будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент Сербии Александр Вучич не станет баллотироваться на новый срок, но останется частью политической жизни страны. Об этом ТАСС заявил председатель наблюдательного совета газовой компании «Сербиягаз», бывший вице-премьер республики Александр Вулин.

«Нет. Но я уверен, что президент Вучич останется частью политической жизни Сербии, продолжит заниматься политикой», — ответил он на соответствующий вопрос.

Вулин объяснил, что по Конституции Сербии президентом можно оставаться только два срока, а Вучич — именно конституционный лидер.

«Он по-прежнему будет важным игроком, его роль далеко не закончена. Однако президентом Сербии уже не будет», — заключил бывший вице-премьер.

Вучич возглавляет Сербию с 2017 года. Его нынешний срок работы завершается 31 мая 2027-го. Сам политик допускал, что может уйти в отставку.