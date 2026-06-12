Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Трамп нацелены на нормализацию связей между США и Россией. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» высказал посол Москвы в Вашингтоне Александр Дарчиев.

Дипломат предполагает, что между главами России и США «налажена личная химия». Дарчиев указал на важность стремления обоих лидеров восстановить «межгосударственные связи».

Сейчас на отношения Москвы и Вашингтона влияет международная повестка. Однако, несмотря на жесткое внешнее давление, общественность в обеих странах активно выступает за прекращение конфронтации и нормализацию контактов, уверил Дарчиев.

В январе 2026 года спикер Белого дома оценила отношения Трампа и Владимира Путина как «очень открытые, честные и хорошие».

В последний раз президенты встречались на Аляске в августе прошлого года. Летом 2026 года пресс-секретарь Кремля Песков оценивал вероятность новых переговоров Путина и Трампа в 50%.