Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может случиться с вероятностью 50%. Об этом заявил РИА «Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на полях Петербургского международного форума.

«Теоретически 50%: или будет, или не будет», — сказал он.

Прошлая встреча глав России и США прошла на Аляске в августе 2025 года. Тогда главными вопросами для обсуждения было состояние двусторонних связей между Москвой и Вашингтоном, а также урегулирование украинского кризиса.

Ранее консервативная журналистка Кэндис Оуэнс, известная поддержкой Дональда Трампа, заявила, что не боится критики за визит в Россию. На полях ПМЭФ она рассказала, что каждый день ее обвиняют в иностранном финансировании. Сначала подозревали, что ее спонсирует Катар, потом — Иран. Однако все эти заявления ложные.