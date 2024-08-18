Посол Азербайджана завершил дипмиссию в Москве

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы завершил свою многолетнюю дипломатическую миссию в Москве. В интервью ТАСС он отметил, что проработал в столице 18,5 года.

«Это очень много для дипломатической службы. И на этом этапе мне было бы правильнее представлять в парламенте родную Шушу, жителей этого региона», — сказал Бюльбюль оглы.

Дипломат выразил надежду на то, что его изберут депутатом, чтобы посвятить «свою жизнь большему общению с людьми».

Ранее стало известно о поездке Владимира Путина в Азербайджан. Президент России прибудет в республику 18 августа и останется до понедельника. Он планирует обсудить с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым азербайджано-армянское урегулирование.

В последний раз Путин встречался с азербайджанским лидером в Астане в преддверии саммита ШОС в первых числах июля.