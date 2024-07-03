В Астане стартовали переговоры Путина и Алиева

В Астане начались переговоры президента России Владимира Путина и его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Встреча лидеров двух стран началась в зале для переговоров в отеле «Ритц Карлтон».

«Я бы хотел отметить наши планы в области инфраструктуры, и, конечно, здесь на первое место выходит сейчас известная трасса „Север-Юг“», — сказал Путин.

Глава государства позитивно оценил развитие торгового сотрудничества с Азербайджаном. По его словам, товарооборот с республикой в первом полугодии составил 13%.

Российский лидер прибыл в Астану утром в среду, 3 июля. Там он примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение ШОС станет одной из важных тем саммита в Астане. По его словам, новым участником организации станет Белоруссия.