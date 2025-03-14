«Посмотрим, что получится». Путин оценил восстановление отношений России и США

Путин: Трамп делает все для восстановления отношений России и США

Президент Дональд Трамп и его администрация делают все, чтобы восстановить отношений России и США. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ, сообщило РИА «Новости».

Глава государства отметил, что этот процесс непростой, «если не сказать, что сложный». Путин напомнил о телефонном разговоре с Трампом и контактах глав МИД России и США.

Кроме того, помощник президента Юрий Ушаков встречался со своим визави.

«Мы посмотрим, что из этого получится», — отметил Путин.

Он добавил, что путь к нормализации отношений требует времени и взаимных уступок с учетом накопившихся противоречий.

В пятницу, 14 марта, спецпосланник президента США Стив Уиткофф завершил свой визит в Россию. В Москве он встретился с российскими представителями «очень высокого ранга».

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что у Путина и Трампа возникнет необходимость провести телефонный разговор.