Посла Финляндии вызвали в МИД из-за провокации с сожжением российского флага

Посла Финляндии в Москве Марью Лиивалу вызвали в МИД из-за провокации, устроенной 24 февраля в Хельсинки у ворот российского посольства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Во вторник неизвестные подожгли российский флаг у здания дипмиссии. При этом охранявшие посольство сотрудники финских правоохранительных органов даже не попытались задержать злоумышленников.

«Было подчеркнуто, что российская сторона рассматривает данный инцидент как вопиющий и кощунственный акт надругательства над государственным символом России», — указали в министерстве.

От Финляндии потребовали разыскать злоумышленников и привлечь их к ответственности, а также не допустить новых подобных акций.

Ранее российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов заявил, что финская сторона дискриминирует россиян, запрещая им покупать в стране земельные участки. При этом слова о неких угрозах, связанных с этим, власти республики никак не обосновали.