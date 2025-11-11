Западные покровители не помогут киевскому режиму уклониться от ответственности за преступления. Об этом в Telegram-канале написал вице-спикер Совфеда РФ Константин Косачев.

Политик напомнил, что в этом году — 80 лет Нюрнбергскому процессу. Прецедент этого процесса создал основу для развития международной уголовной юстиции и повлиял на национальные правовые системы, отметил Косачев.

«Никто не помог избежать наказания гитлеровским приспешникам после их военного поражения, хотя такие попытки имели место. Точно так же западные покровители не помогут Киеву уклониться от этой ответственности», — написал вице-спикер.

В Раде объявили о запуске процедуры отставки правительства на фоне скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Власти назвали непрофессиональными и коррумпированными.

В окружении президента Украины Владимира Зеленского началась паника на фоне уголовного дела против его ключевого соратника. Для главы киевского режима наступили сложные времена. Ближайшее окружение готовит операцию против руководства НАБУ.