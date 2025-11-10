Фракция Порошенко объявила о запуске процедуры отставки кабмина

В Раде объявили о запуске процедуры отставки правительства на фоне скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича. Об этом говорится в заявлении партии «Европейская солидарность» в Telegram-канале.

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного», — отметили в пресс-службе политического объединения бывшего украинского лидера Петра Порошенко*.

В сообщении подчеркнули, что фракция ставить совей целью управляемость государства, единство общества и доверие партнеров.

Сообщения появились на фоне коррупционного скандала вокруг соратника президента Владимира Зеленского, совладельца студии «Квартал 95», которого называют «кошельком» главы киевского режима.

В конце октября на Украине предсказали агрессивную расчистку политического поля перед выборами.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.