Кто следующий? Паника в окружении Зеленского нарастает после бегства Миндича: готовится заговор

В окружении президента Украины Владимира Зеленского началась паника на фоне уголовного дела против его ключевого соратника Тимура Миндича. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

По его словам, Миндича считают одним из основных «кошельков» украинского президента. Рогов отметил, что для самого Зеленского наступают сложные времена.

«Теперь в окружении Зеленского всплеск паники и страха. Да и для самого Зеленского наступают смутные времена», — сказал Владимир Рогов.

Он добавил, что ближайшее окружение президента готовит информационную операцию против руководства НАБУ.

По мнению собеседника агентства, цель этой операции — обвинить Национальное антикоррупционное бюро Украины в работе на Россию, что выглядят необоснованно.

Рогов также охарактеризовал НАБУ как американский инструмент контроля за средствами. Он подчеркнул, что бюро ограничивает коррупционные аппетиты окружения Зеленского.

Ранее у Миндича, который является совладельцем студии «Квартал-95», при обыске обнаружили пачки свежеотпечатанных американских долларов. Сам бизнесмен сбежал в Европу за несколько часов до визита к нему НАБУ.