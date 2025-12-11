«Показал средний палец Белому дому». Медведев взорвался из-за идеи Зеленского

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев резко прокомментировал заявление Владимира Зеленского о возможности проведения всеукраинского референдума по территориальным вопросам в рамках мирного урегулирования. Свое мнение он выразил в соцсети X.

По мнению Медведева, подобный шаг фактически демонстрирует несогласие Киева с позицией США и может затормозить переговоры. Как утверждает зампред Совбеза, предлагая вынести вопрос территорий на голосование, Зеленский фактически демонстрирует нежелание двигаться к компромиссу.

«Наркофюрер просто показал Белому дому средний палец. Все понимают, что территориальный референдум на Украине затормозит переговоры. Именно этого и добивается киевский клоун», — сказал он.

Медведев также задался вопросом, насколько долго США готовы терпеть подобное поведение Киева.

Сегодня Зеленский заявил, что тема территорий должна решаться путем референдума, отметив, что подобные вопросы не могут обсуждаться без участия граждан. Его слова прозвучали на фоне активизации дипломатических контактов: после того как США в ноябре предложили Киеву проект мирного плана из 28 пунктов, украинская и европейские стороны попытались существенно его изменить.

Восьмого декабря Зеленский сообщил, что намерен передать Вашингтону сокращенную до 20 пунктов версию плана, выработанную совместно с европейскими лидерами. Уже 10 декабря обновленный документ был представлен Дональду Трампу, включая предложения, касающиеся возможных территориальных уступок в рамках будущего урегулирования конфликта.

Тема территорий остается главным препятствием в обсуждениях между Киевом и Вашингтоном по поводу возможного прекращения боевых действий, писало агентство AFP со ссылкой на источник, знакомый с переговорами. По данным издания, Москва настаивает на территориальных уступках, и без их подтверждения соглашение невозможно.