Поездки Путина в КНДР и Вьетнам осадили американцев

Посол Антонов: США сели в лужу из-за визитов Путина в КНДР и Вьетнам

Проводящие политику диктата и санкций США сели в лужу после визитов президента России Владимира Путина в КНДР и Вьетнам. Такую оценку в комментарии РИА «Новости» дал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он пояснил, что страны Глобального Юга выбрали Россию, за которой продолжают смотреть с большим вниманием.

«Визит Владимира Владимировича Путина в Северную Корею и Вьетнам посадил американцев в лужу. Их политика диктата, санкций полностью провалилась», — заявил Антонов.

Дипломат добавил, что США не оставили попытки сохранить свое доминирующее положение и сразу после отъезда российской делегации направили в страны Азии своих представителей, чтобы узнать детали переговоров и нивелировать положительный результат внешней политики России.

«Куда бы наши представители, в первую очередь президент, ни поехали, вслед тут же едут американские эмиссары», — пояснил посол, комментируя визит в Ханой помощника госсекретаря США Дэниела Критенбринка.

В американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что приезд дипломата связан с подтверждением договоренностей о стратегическом партнерстве с Вьетнамом.

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетил КНДР, где подписал с главой государство Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем партнерстве. Российский лидер пояснил, что документ предусматривает взаимную помощь в случае внешней агрессии.

Следующей страной, которую посетил Путин, стал Вьетнам. По итогам переговоров с генеральным секретарем ЦК Компартии государства Нгуен Фу Чонгом российский лидер назвал сотрудничество двух стран главным приоритетом внешней политики.