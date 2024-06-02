Подтвердилась дата выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ

«Россия 1»: Путин примет участие в пленарном заседании ПМЭФ 7 июня

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что на новой рабочей неделе глава государства поедет в Санкт-Петербург и поучаствует в серии мероприятий в рамках форума. Кроме того, в планах Путина — встреча с членами правительства.

Ранее дату выступления президента на ПМЭФ озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Уже известна полная деловая программа мероприятия.

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