Подтвердилась дата выступления Путина на пленарном заседании ПМЭФ

Президент Владимир Путин примет участие в пленарном заседании на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в пятницу, 7 июня. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что на новой рабочей неделе глава государства поедет в Санкт-Петербург и поучаствует в серии мероприятий в рамках форума. Кроме того, в планах Путина — встреча с членами правительства.

Ранее дату выступления президента на ПМЭФ озвучил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Главная тема — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Уже известна полная деловая программа мероприятия.