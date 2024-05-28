Путин выступит на ПМЭФ 7 июня

Президент Владимир Путин будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме и выступит на нем 7 июня. Об этом на заседании фракции заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщило РИА «Новости» .

«Седьмого [июня] будет выступление Путина на экономическом форуме», — указал политик.

Он добавил, что на мероприятие пригласили важного гостя из Китая — премьер-министра КНР Ли Цяня.

Ранее организаторы ПМЭФ обнародовали деловую программу мероприятия. Оно будет проходить с 5 по 8 июня, главной темой выступлений на форуме станет «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста».

Ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков рассказал, что на площадке будут проводить дискуссии на самом высоком уровне. Форум будет состоять из четырех тематических треков, два из которых посвятят экономике, а остальные — социальным вопросам и технологиям, обеспечивающим лидерство.